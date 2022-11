Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Weigheim, Schwarzwald-Bar-Kreis) Einbruch in Pfadfinderheim

Weigheim (ots)

Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Montagabend, 21 Uhr, bis Dienstagmittag, 13 Uhr, in das Pfadfinderheim auf der Trossinger Straße eingebrochen. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und gelangten so in die Innenräume des Vereinsheims. Ohne Diebesgut verließen die Einbrecher die Räumlichkeiten anschließend wieder. Die Höhe des an der Tür entstandenen Schadens ist nicht bekannt. Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Schwenningen unter der Tel. 07720 8500-0, entgegen.

