Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Scheibe an Auto eingeschlagen und Tasche gestohlen

VS-Schwenningen (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Auto auf der Jahnstraße aufgebrochen und daraus eine Tasche entwendet. Der unbekannte Täter warf die Seitenscheibe der Beifahrerseite des auf Höhe der Hausnummer 18 geparkten grauen Opel Corsa ein und stahl eine auf der Rückbank unter einem Mantel liegende Tasche, in der sich jedoch keine Wertgegenstände befanden. Die Höhe des am Auto entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 800-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell