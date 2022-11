Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, B31, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall an der Auffahrt auf die B31 bei Hüfingen

Hüfingen, B31 (ots)

Am Mittwochnachmittag ist an der Auffahrt auf die Bundesstraße 31 bei Hüfingen ein Unfall mit hohem Blechschaden passiert. Ein 21-Jähriger fuhr mit einem BMW von Hausen vor dem Wald kommend auf die B31 in Richtung Geisingen auf. Beim Wechsel vom Einfädelungsstreifen auf die durchgehende Fahrbahn kam es zum Zusammenstoß mit einem von hinten auf der Durchgangsfahrbahn kommenden BMW eines 44-Jährigen. Beide Fahrer, als auch die Insassen im Wagen des 21-Jährigen blieben unverletzt. An den BMWs, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand durch die Kollision Sachschaden in Höhe von je rund 10.000 Euro.

