Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulgen, Lkr. Rottweil) Versuchter Diebstahl an Schule

Sulgen (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstagnachmittag versucht, einen Computer aus einer Schule im Wittumweg zu stehlen. Der Unbekannte begab sich mit einer großen, discounterüblichen Kühltasche in die Schule. Dort versuchte der Dieb einen Computer, ohne Kabel und Bildschirm in die mitgeführte Tasche zu stecken. Von einem Lehrer darauf angesprochen, ließ der Unbekannte von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Der Unbekannte mit der großen Kühltasche fiel bereits im Vorfeld im Bereich der Schule auf, als er mehrere Gebäude betrat. Soweit bislang bekannt, wurde jedoch nichts weiter entwendet. Sachdienliche Hinweise zu der Identität des Unbekannten nimmt das Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell