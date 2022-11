Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Polizei nimmt gewerbsmäßige Ladendiebe fest - Zwei Tatverdächtige in Haft

Mühlhausen-Ehingen, A81 (ots)

Die Polizei hat am Dienstagabend zwei Ladendiebe vorläufig festgenommen. Im Rahmen einer Kontrollstelle auf der Autobahn 81 überprüften die Beamten gegen 21 Uhr zwei junge Männer, die mit einem VW unterwegs waren. Bei der Durchsuchung des Wagens stellten die Polizisten diverse Müllsäcke voll mit neuwertiger Kleidung, an der sich teilweise noch die originalen Etiketten befanden, fest. Außerdem fanden die Beamten zwei als Diebestaschen präparierte Rucksäcke, die ebenfalls mit gestohlener Ware gefüllt waren, im Innenraum des VWs. Der Wert des Diebesguts dürfte im Bereich von rund 10.000 Euro liegen. Da sich der Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahls erhärtete, ordnete der Bereitschaftsstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Konstanz zunächst die vorläufige Festnahme der beiden 23 und 32 Jahre alten Tatverdächtigen bis zur Vorführung bei einem Haftrichter am Folgetag an. Dieser erließ schlussendlich Haftbefehle gegen die Diebe. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

