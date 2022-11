Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lindenhof, Lkr. Rottweil) Einbruch in Geräteschuppen

Lindenhof (ots)

Unbekannte sind in einem nicht näher eingrenzbaren Zeitraum bis Mittwochmittag in einen Geräteschuppen an der BMX-Bahn auf der Straße "Im Bletzenfeld" eingebrochen. Durch massive Gewalt brachen die Täter die Holztür des Schuppens auf. Ob die Täter etwas entwendeten ist noch nicht bekannt. Hinweise auf die Einbrecher nimmt das Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell