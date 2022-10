Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Überfall auf Geschäft

Landkreis Aurich (ots)

Ein Geschäft in der Auricher Innenstadt ist am Dienstagnachmittag überfallen worden. Um 16 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann ein An- und Verkaufsgeschäft in der Osterstraße und erbeutete unter Vorhalt einer Waffe Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe. Anschließen floh er in unbekannte Richtung. Bei dem Täter handelt es sich um einen schlanken, circa 185cm großen Mann mit mitteleuropäischem Aussehen. Er trug eine schwarze Jogginghose, eine blaue Jacke und eine Kopfbedeckung. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

