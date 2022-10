Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Zwei Schwerverletzte nach Unfall Wiesmoor - Motorradfahrer verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Zwei Schwerverletzte nach Unfall

Bei einem Verkehrsunfall in Norden sind am Montagnachmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 51-jähriger Mann aus Osteel fuhr gegen 15 Uhr mit seinem Motorrad auf der Ostermarscher Straße und wollte den Mercedes einer 74-jährigen Frau aus Nordrhein-Westfalen überholen. Diese bog jedoch im selben Moment nach links ab und stieß mit dem Motorradfahrer zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden der Motorradfahrer und seine 49-jährige Sozia schwer verletzt. Die 49-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Während der Unfallaufnahme war die L5 für rund 1,5 Stunden gesperrt.

Wiesmoor - Motorradfahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Wiesmoor ist am Dienstagvormittag der Fahrer eines Leichtkraftrades verletzt worden. Der 70-jährige Wiesmoorer fuhr gegen 10 Uhr auf dem Hopelser Weg und kam hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei verlor er die Kontrolle über seine Maschine, stürzte und wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell