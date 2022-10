Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Automat aufgebrochen Aurich - Transporter zerkratzt Wiesmoor - Einbruch in Bäckerei Aurich - 22-Jähriger verletzt Polizisten

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Automat aufgebrochen

Unbekannte haben in Wiesmoor einen Selbstbedienungsautomaten aufgebrochen. Der Automat befand sich in einem Verkaufshäuschen im Westerender Weg. Die Täter öffneten den Automaten in der Zeit von Samstag 17 Uhr bis Sonntag 10 Uhr gewaltsam und entwendeten Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Aurich - Transporter zerkratzt

Ein weißer Renault Trafic wurde am Wochenende auf dem Georgswall in Aurich beschädigt. Unbekannte zerkratzten den Transporter, der in der Zeit von Sonntag 12 Uhr bis Montag 11 Uhr auf einem Parkplatz abgestellt war. Es entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 6060 entgegen.

Wiesmoor - Einbruch in Bäckerei

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in eine Bäckerei in Wiesmoor eingebrochen. Die Täter verschafften sich in der Zeit von 17 Uhr bis 5:30 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude in der Hauptstraße. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 6060 entgegen.

Aurich - 22-Jähriger verletzt Polizisten

Ein 22-jähriger Mann aus Aurich hat am Sonntagabend einen Polizisten verletzt. Der junge Mann fiel auf, weil er gegen 23 Uhr stark alkoholisiert mit einem Fahrrad auf das Gelände einer Tankstelle in der Emder Straße in Aurich fuhr, auf dem sich die Beamten aufhielten. Als er von den Beamten darauf angesprochen wurde, schlug er einem der Beamten unmittelbar ins Gesicht und verletzte diesen dadurch leicht. Anschließend sollte dem 22-Jährigen Blut abgenommen werden, auch hierbei leistete er erheblichen Widerstand und tritt einem weiteren Beamten ins Gesicht. Dieser bleibt glücklicherweise unverletzt. Der Mann kam schließlich ins polizeiliche Gewahrsam. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell