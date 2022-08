Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Wetteraukreis: Telefonbetrüger rufen von vermeintlichem Polizeianschluss an

Lassen Sie sich nicht täuschen!

Friedberg (ots)

In bereits zu Genüge bekannter Manier meldeten sich Betrüger am Mittwochvormittag bei einer älteren Dame in Florstadt und gaben sich als Kriminalbeamte aus. Die Betrüger sagten ihr übliches Sprüchlein auf ("In der Nachbarschaft sei kurze Zeit zuvor eine Einbrecherbande festgenommen worden. Bei diesen sei eine Adressliste gefunden worden. Um die Angerufene zu schützen, müsse man nun ihre Wertgegenstände abholen..." Die Seniorin entgegnete schlagfertig, dass bei ihr Nichts zu holen sei, beendete das Gespräch und informierte ihre Familienangehörigen. Das Besondere an besagtem Anruf war jedoch die auf dem Telefon der Rentnerin angezeigte Rufnummer, von welcher sich die Kriminellen vermeintlich bei ihr gemeldet hatten.

So zeigte das Gerät offenbar die "06031 / 6010" an, bei derer es sich tatsächlich um eine Rufnummer der örtlichen Polizeistation handelt.

Daher an dieser Stelle nochmals die bereits an anderer Stelle ergangenen Hinweise:

- Seien Sie wachsam, misstrauisch und besprechen Sie sich mit einer Vertrauensperson, bevor Sie überhaupt an eine Abhebung von Bargeld oder Überweisung oder die Übergabe des daheim gelagerten Geldes denken!

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen!

- Geben Sie niemals vertrauliche Informationen preis. Behörden und seriöse Unternehmen agieren nicht in dieser Form und fragen niemals am Telefon nach sensiblen Daten.

- Rufen Sie zurück - Verwenden Sie dabei aber niemals Rufnummern, die man Ihnen mitteilt oder die sie auf dem Display sehen (die könnten gefälscht sein), sondern immer nur die selbst herausgesuchten Telefonnummern. Wählen Sie bewusst neu! Benutzen Sie nicht die Rückruftaste!

- Wählen Sie die Notrufnummer 110 oder die Festnetznummer der zuständigen Polizei, die Sie im Telefonbuch oder über das Internet ermitteln können.

- Geben Sie diese Hinweise mit der Bitte um Weiterverbreitung weiter. Informieren Sie Freunde, Bekannte, Verwandte. Informieren und instruieren Sie potentielle Opfer, meist ältere Menschen, wie sie sich bei einem solchen Anruf verhalten sollen!"

Weitere Informationen und Tipps bezüglich der Vorgehensweisen und zum Schutz vor Betrügern am Telefon wie z.B. zu den Betrugsphänomenen "Anrufe falscher Polizeibeamter", "Enkeltrick" oder andere Schockanrufe finden Sie auch im Internet unter www.polizei-beratung.de .

