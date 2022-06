POL-EL: Lingen - Frau bei Unfall verletzt

Dörpen (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag in der Ringstraße in Dörpen eine Straßenlaterne beschädigt und vollständig umgeknickt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dörpen unter der Rufnummer 04963/919090 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje ...

