Voerde (ots) - Die kostenlose Fahrradcodieraktion der Polizei am Muttertag war erneut ein voller Erfolg. Von 12:30 Uhr bis nach 16:00 Uhr codierten Erster Polizeihauptkommissar Rainer Groß und Polizeihauptkommissar Thomas Bucksteeg insgesamt 71 Fahrräder und E-Bikes im Rahmen des Muttertagsfestes an der Grenzstraße in Voerde. Ein sehr gutes Ergebnis, denn mit der ...

mehr