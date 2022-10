Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag/Montag, den 02./03.10.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Beschädigung eines Pkw und Kennzeichendiebstahl

In der Zeit vom 04.09.2022 bis zum 02.10.2022 kam es zu einer Sachbeschädigung und einem Kennzeichendiebstahl in Aurich. Ein in der Fockenbollwerkstraße abgestellter roter Ford wurde rundherum zerkratzt. Zudem wurde das hintere Kennzeichen entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

./.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

./.

Verkehrsgeschehen

Großheide - Ohne Fahrerlaubnis mit Kleinkraftrad unterwegs

Am Sonntagnachmittag um 14:45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife auf der Großheider Straße in Großheide den Fahrer eines Kleinkraftrades. Bei der folgenden Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 40-jährige Mann aus Großheide nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Der Mann wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Norden - Ohne Fahrerlaubnis mit Kleinkraftrad unterwegs

Am Sonntagabend, gegen 21:00 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Mann aus Halbemond mit einem Kleinkraftrad die Wurzeldeicher Straße in Norden. Bei einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Taxifahrt nicht gezahlt

In der Nacht zu Montag ließ sich eine männliche Person nach einem Besuch einer Diskothek in Georgsheil mit dem Taxi nach Esens fahren. Bei Ankunft in der Burgstraße in Esens stieg die gegenwärtig unbekannte, männliche Person gegen 05:20 Uhr aus dem Taxi aus, ohne den fälligen Geldbetrag zu entrichten und flüchtete fußläufig. Sachdienliche Hinweise zu dem geflüchteten Täter nimmt die Polizei in Wittmund unter 04462 9110 entgegen.

Verkehrsgeschehen

./.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell