POL-AUR: Esens - Firmenschild mit Farbe beschmiert

Landkreis Aurich (ots) - Am Donnerstagabend kam es in der Krummhörn zu einem Unfall. Ein 18-jähriger Motorradfahrer war, während einer Fahrstunde, auf der Eilsumer Landstraße unterwegs als er gegen 18.30 in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Rückfragen bitte an: ...

