Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Auf frischer Tat geschnappt

Am Donnerstagnachmittag kam es in Norden zu einem Diebstahl. Polizeibeamten hatten gegen 16.50 Uhr beobachtet, wie ein Fahrradfahrer im Vorbeifahren Bekleidung von einem Kleiderständer entwendete, welcher sich vor dem Geschäft in der Osterstraße befand. Der Täter konnte kurze Zeit später angehalten und gestellt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Aurich - Wand mit Farbe beschmiert

Unbekannte beschädigten ein Gebäude in Aurich. Bereits am Montagabend, in der Zeit von 18.15 Uhr bis 20.30 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter eine Gebäuderückseite an der Leerer Landstraße mit Farbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Nach Unfall geflüchtet

Zu einer Unfallflucht kam es Donnerstagmittag in Aurich. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen 12.20 Uhr und 12.35 Uhr den rechten Außenspiegel eines ordnungsgemäß abgestellten grauen VW Polo im Eckweg. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Unfallflucht

Am Donnerstagnachmittag kam es zu einer Unfallflucht in Aurich. In der Zeit von 15.40 Uhr bis 17.10 Uhr wurde der linke Außenspiegel eines blauen Dacias, welcher in der Oldersumer Straße abgestellt wurde, beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher, ohne dass ein Datenaustausch stattfinden konnte. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

