POL-AUR: Krummhörn - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen Wittmund - Einbruch in Bäckerei Unbekannte sind in eine Bäckerei in Wittmund eingebrochen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Filiale in der Bahnhofstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten die Täter unter anderem Bargeld. ...

