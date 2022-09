Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Einbruch in Bäckerei

Unbekannte sind in eine Bäckerei in Wittmund eingebrochen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Filiale in der Bahnhofstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten die Täter unter anderem Bargeld. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Wittmund unter 04462 9110 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Westerholt - Autofahrer verletzt

Am Mittwochabend kam es zu einem Unfall in Westerholt. Ein 20-jähriger VW-Fahrer war gegen 19 Uhr auf der Nordener Straße unterwegs als er mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Mercedes zusammenstieß. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht. An beiden Autos entstand Sachschaden.

