Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Nachtrag zum Diebstahl von zwei Feuerwehrfahrzeugen in Plaggenburg

Landkreis Aurich (ots)

Die polizeilichen Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl von zwei Feuerwehrfahrzeugen am Dienstag in Aurich-Plaggenburg dauern weiter an. Das Löschfahrzeug konnte am Dienstag nach Abschluss der Spurensicherung wieder an die Feuerwehr übergeben werden. Das zweite Fahrzeug, ein Mannschaftstransportwagen, wurde ebenfalls auf Spuren untersucht. Der Wagen wies einen erheblichen Unfallschaden auf und ist nicht mehr einsatzfähig. Wie und wo es mit dem gestohlenen Transporter zu einem Unfall kam, wird noch ermittelt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand waren in der Nacht zu Dienstag beide Fahrzeuge nacheinander aus der Fahrzeughalle der Feuerwehr in Plaggenburg entwendet worden. Die Polizei geht aktuell von einem Einzeltäter aus. Der Tatverdacht richtet sich, wie bereits bekannt gegeben wurde, gegen einen 18-Jährigen, der am Dienstag in einem der gestohlenen Fahrzeuge angetroffen worden war.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

