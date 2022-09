Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Sachbeschädigung auf öffentlicher Toilette

Zu einer Sachbeschädigung kam es am Montag in Wittmund. Auf einer öffentlichen Toilette am Karl-Bösch-Platz zerstörten Unbekannte zwischen 8 Uhr und 20 Uhr das Waschbecken im Herrenbereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter 04462 9110 entgegen.

Neuharlingersiel - Auto beschädigt

In Neuharlingersiel kam es am Dienstag zu einer Sachbeschädigung. In der Zeit von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr zerkratzten unbekannte Täter einen blauen Suzuki rundherum. Der Wagen stand vor einer Ferienunterkunft in der Deichringstraße. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 5.000 Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Wittmund unter 04462 9110 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfall im Begegnungsverkehr

In Wittmund kam es am Dienstagnachmittag zu einer Unfallflucht. Im Kurvenbereich der Blersumer Straße stießen zwei Lastwagen an den Außenspiegeln zusammen. Während der eine beteiligte Fahrzeugführer anhielt, entfernte sich der andere unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter 04462 9110.

