Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Dienstagnachmittag hat die Polizei auf der Auricher Straße in Südbrookmerland einen alkoholisierten Autofahrer kontrolliert. Der Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von mehr als 2,7 Promille. Ferner konnte der 48-jährige Fahrer den Beamten keine gültige Fahrerlaubnis aushändigen. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Dienstagvormittag kam es in Aurich auf der Emder Straße zu einem Unfall. Ein 18-jähriger BMW-Fahrer übersah offenbar beim Abbiegen auf einen Parkplatz gegen 9.30 Uhr eine 15-jährige Radfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Ein Traktorfahrer hat am Dienstag in Aurich einen Unfall verursacht und sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort entfernt. Gegen 10.30 Uhr touchierte der Fahrzeugführer beim Abbiegen in den Stickersplittschloot mit seinem Anhänger einen entgegenkommenden Pedelec-Fahrer. Der 85-jährige Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, konnte jedoch wenig später ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Am Dienstag kam es in Aurich zu einer Unfallflucht. In der Nürnburger Straße wurde ein ordnungsgemäß abgestellter blauer VW Touran vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Am Dienstagnachmittag kam es in Ihlow zu einem Unfall. Eine 65-jährige Skoda-Fahrerin missachtete nach ersten Erkenntnissen auf dem Dobbenweg in Fahrtrichtung Schwagerweg die Vorfahrt einer 53-jährigen Kia-Fahrerin. An der Kreuzung zum 1. Kapellenweg kam es zum Zusammenstoß. Beide Autofahrerinnen wurden leicht verletzt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit.

