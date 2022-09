Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Pedelec gestohlen

In Wiesmoor hat ein Unbekannter am Sonntag ein Pedelec entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr auf dem Hinterhof einer Apotheke in der Marktstraße. Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um ein Damen-Pedelec der Marke Bulls. Hinweise nimmt die Polizei Wiesmoor entgegen unter Telefon 04944 914050.

Norden - E-Scooter entwendet

In Norden ist ein E-Scooter gestohlen worden. Ein bislang Unbekannter entwendete das Elektrokleinstfahrzeug der Marke Xiaomi am Mittwoch zwischen 16 Uhr und 16.10 Uhr vom Parkdeck des Norder Tor. Hinweise auf den Verbleib des E-Scooters nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Aurich - Schusswaffe sichergestellt

Ein Heranwachsender ist am Mittwoch in Aurich mit einer Anscheinswaffe angetroffen worden. Eine männliche Person feuerte nach ersten Erkenntnissen gegen 15.15 Uhr in der Hans-Böckler-Straße einen Schuss auf eine Straßenlaterne ab. Die Polizei wurde alarmiert und traf vor Ort einen 18-Jährigen an. Die Beamten stellten die Waffe sicher und fertigten eine Strafanzeige.

