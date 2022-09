Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich-Sandhorst - Schwerer Unfall auf der Bundesstraße

Landkreis Aurich (ots)

Aurich-Sandhorst - Schwerer Unfall auf der Bundesstraße

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag in Aurich-Sandhorst. Gegen 15.20 Uhr fuhr ein 37 Jahre alter VW-Fahrer auf der Esenser Straße (B 210) in Fahrtrichtung Wittmund. In Höhe der Einmündung zum Esenser Postweg kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in einem Graben. Der Mann musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Auch ein Notarzt war vor Ort. Ein Abschleppunternehmen musste das Fahrzeug bergen.

Die Bundesstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten im Bereich der Unfallstelle bis etwa 16.30 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell