Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rangelei an der Kasse - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Die Gothaer Polizei sucht derzeitig Zeugen nach einer Körperverletzung am gestrigen Abend, gegen 20.00 Uhr in einem Supermarkt am Coburger Platz. Die drei Beteiligten hielten sich in dem Markt auf und beabsichtigten ihre Waren zu bezahlen. Als eine weitere Kasse "öffnete" kam es zu Rangeleien, da jeder versuchte der Erste zu sein. In der Folge griff der unbekannte Täter die 23 und den 25 Jahre alten Geschädigten körperlich an. Sie blieben dabei unverletzt. Es werden nun Zeugen gesucht, die Informationen zur Identität des Unbekannten haben. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0115512/2022) entgegen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell