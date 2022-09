Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Speyer) Altstadtfest 2022 - Polizei zieht positive Bilanz

Speyer (ots)

Am 09.09. und 10.09.2022 fand nach dreijähriger, pandemiebedingter Pause das Speyerer Altstadtfest wieder statt. Witterungsbedingt war das Fest nicht so stark besucht, wie in der Vergangenheit. Am Freitag gab es keine Vorkommnisse, die polizeiliches Einschreiten notwendig machten. Am Samstag registrierte die Polizei zwei Straftaten. Dabei stach insbesondere ein 26-jähriger Mann hervor, der im Rahmen einer Personenkontrolle Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen leistete. Er wurde wegen seines aggressiven Verhaltens unter Einsatz von Pfefferspray zu Boden gebracht und anschließend zur Dienststelle transportiert. Weder er noch die eingesetzten Beamten wurden dabei verletzt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollzugsbeamte. Insgesamt zog die Polizei über die beiden Festtage hinweg jedoch eine positive Bilanz. Die Veranstaltung verlief friedlich.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell