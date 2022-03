Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hakenkreuz angebracht

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Am Montag (28.02.2022), gegen 08:15 Uhr, stellten Polizeibeamte an einem Laternenmast in der Gingener Straße ein Hakenkreuz fest, dass mit goldfarbener Farbe angebracht wurde. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210.

