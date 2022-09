POL-PDLU: Zeche geprellt (68/0909)

Speyer (ots) - Am gestrigen 09.09.2022 kam es gegen 19:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung B 9 / Schifferstadter Straße in Speyer. Eine 30-Jährige befuhr mit ihrem Peugeot die B 9 aus Richtung Germersheim kommend und wollte an der Anschlussstelle Speyer-Nord nach links auf die Schifferstadter Straße abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer ...

mehr