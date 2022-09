Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall Einmündung B 9

Schifferstadter Straße (62/0909)

Speyer (ots)

Am gestrigen 09.09.2022 kam es gegen 19:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung B 9 / Schifferstadter Straße in Speyer. Eine 30-Jährige befuhr mit ihrem Peugeot die B 9 aus Richtung Germersheim kommend und wollte an der Anschlussstelle Speyer-Nord nach links auf die Schifferstadter Straße abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 34-Jährigen, welche mit ihrem Skoda die Schifferstadter Straße aus Richtung Speyer befuhr. Bei dem anschließenden Zusammenstoß im Einmündungsbereich entstand an beiden PKW ein Gesamtschaden von ca. 13.000 EUR. Zu Verletzungen kam es hierbei glücklicherweise nicht. Da aufgrund der Mitteilung zunächst von möglichen Schwerverletzten ausgegangen werden musste, waren Fahrzeuge des Rettungsdienstes und der Feuerwehr ebenfalls im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu vorübergehenden Beeinträchtigung des Verkehrs.

