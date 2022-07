Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Leichtverletzter nach Auffahrunfall

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 12. Juli, wurde ein 28-jähriger BMW-Fahrer leicht verletzt. Gegen 18 Uhr befuhr er mit seinem Pkw die Römerstraße in Fahrtrichtung Süden und musste verkehrsbedingt in Höhe der Avia-Tankstelle abbremsen. Ein 52-jähriger Ford-Fahrer fuhr auf. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 28-Jährige leicht. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6500 Euro.(mw)

