POL-HAM: Folgemeldung: Brennendes Auto auf Firmengelände

Hamm-Rhynern (ots) - Unbekannte Täter haben zwischen Sonntag, 10. Juli, 16 Uhr und Montag, 11. Juli, 7.30 Uhr, einen elektrischen Rollstuhl aus einer Lagerhalle an der Heinrich-Welken-Straße gestohlen. Sie beschädigten ein Rolltor und gelangten so in das Gebäude. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse ...

