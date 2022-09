Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung und Trunkenheitsfahrt (01/1009)

Speyer (ots)

Zwei Männer im Alter von 25 und 23 Jahren gerieten am frühen Morgen des 10.09.2022 in der Bahnhofstraße in einen handfesten Streit. Im Rahmen des Streits kam es zu Faustschlägen durch beide Männer, wobei der 25-Jährige leicht im Gesicht verletzt wurde. Im Anschluss an den Streit fuhr der 25-Jährige mit einem PKW davon. Er konnte durch die Polizei im Nahbereich zu Fuß festgestellt und kontrolliert werden. Auch der PKW, mit dem er laut Angaben von Zeugen wegfuhr, war unweit geparkt. Da der 25-Jährige augenscheinlich alkoholisiert war wurde ihm aufgrund des Verdachts der Trunkenheitsfahrt eine Blutprobe entnommen. Eine gültige Fahrerlaubnis besaß er im Übrigen ebenfalls nicht. Gegen ihn, sowie gegen den 23-Jährigen, wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

