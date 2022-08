Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Restaurant

Die Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein (ots)

Am Sonntag (7. August 2022) gegen 02:00 Uhr drang ein unbekannter Täter durch ein Fenster in das Restaurant eines Hotels an der Bahnhofstraße ein. Er durchsuchte die Räumlichkeiten nach Beute; ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Nach Zeugenhinweisen handelt es sich um einen Mann mit südeuropäischem Aussehen, der eine kurze beigefarbene Hose, eine Jacke mit Tarnmuster und schwarz-orangefarbene Schuhe trug. In derselben Nacht (7. August 2022) brach ein Unbekannter in ein Restaurant an der Speelberger Straße ein, indem er ein Seitenfenster und die Eingangstür aufhebelte. Anschließend öffnete er die Kasse gewaltsam und entwendete Bargeld. Weitere Zeugenhinweise bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell