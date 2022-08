Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Einfamilienhaus - Perserkatze, Gemälde und Schmuck entwendet - Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Am Donnerstag, 04.08.2022 gegen 23:25 Uhr befanden sich die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Straße Am Rodenbusch in Erdgeschoss, als Sie ein Geräusch aus dem Obergeschoss wahrnahmen. Kurz darauf stellten sie fest, dass ein unbekannter Täter das Fliegengitter eines Fensters mit einem spitzen Gegenstand durchtrennt und sich dann durch das geöffnete Fenster Zutritt zur Wohnung verschafft hatte. Dort entwendete er eine grau-weiße Perserkatze, Ohrringe und ein kleines Gemälde, was eine Vase mit Blume zeigt.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Geldern unter der Telefonnummer 02831 1250.

