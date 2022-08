Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Scheibe von KFZ eingeworfen

Autobatterie und Werkzeug entwendet

Kalkar (ots)

Am Donnerstag (04. August 2022), im Zeitraum von 01:15 Uhr bis 09:20 Uhr, kam es an der Adresse Zum Wisseler See in Kalkar zu einem Diebstahl. Bei einem dort abgestellten weißen VW Crafter, wurde die Seitenscheibe eingeworfen und eine Autobatterie sowie Werkzeuge aus dem Fahrzeug entwendet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (pp)

