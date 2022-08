POL-KLE: Kleve - Stand der Kriminalprävention anlässlich des Tages der Offenen Tür am Amtsgericht / Landgericht

Rheurdt-Kengen (ots) - Am Mittwochabend (3. August 2022) ereignete sich auf der Bundesstraße 510 ein Verkehrsunfall, bei dem ein 76-jähriger Autofahrer schwere Verletzungen erlitt. Der Mann aus Kerken war gegen 17:40 Uhr in seiner Mercedes C-Klasse auf der Uedemer Straße in Richtung B9 unterwegs, als er aus unklarer Ursache mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum am Straßenrand ...

