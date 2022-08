Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Brandstiftung

Palette mit Gipssäcken brannte

Goch (ots)

Am Samstag (30. Juli 2022) gegen 19:30 Uhr informierte eine Passantin die Feuerwehr, weil sie im Bereich einer Baustelle an der Parkstraße ein Feuer bemerkte. Die Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen. Unbekannte hatten eine Palette mit aufgestapelten Gipssäcken angezündet. Es entstand Sachschaden. Nur wenige Stunden später, am Sonntag (1. August 2022) brannte gegen 02:00 Uhr ein ein Altkleidercontainer auf der Straße Duvelskamp ab. Zeugen beobachteten an der Parkstraße fünf Jugendliche im Alter von 15 - 16 Jahren, die sich in Tatortnähe aufhielten. Einer der männlichen Jugendlichen hatte seitlich rasiertes, am Oberkopf lockiges, dunkles Haar. Weitere Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesen Zusammenhängen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 zu melden. (ms)

