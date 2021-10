Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Fahrt zur Tankstelle unter Drogeneinwirkung

Bad Dürkheim (ots)

Am Samstag, 02.10.2021, um 23:10 Uhr, fiel eine 45-jährige Frau aus Neuhofen an einer Tankstelle an der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim auf, als sie dort mit ihrem Pkw vorfuhr und torkelnd das Tankstellengebäude betrat. Sie wurde durch die alarmierten Polizeibeamten auf ihre Fahrtüchtigkeit überprüft; hierbei konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv, so dass der Frau bei der PI Bad Dürkheim eine Blutprobe entnommen werden musste. Es wurden Strafanzeigen wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erfasst, ihr Führerschein wurde sichergestellt. Während des Einsatzes störte ein 33-jähriger Mann aus Bad Dürkheim die polizeilichen Maßnahmen erheblich, so dass ihm ein Platzverweis ausgesprochen werden musste, dem er erst nach der Androhung seiner Ingewahrsamnahme und der Androhung von Zwangsmaßnahmen nachkam.

