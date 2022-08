Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Verkehrsunfall

PKW prallt gegen Baum

Rheurdt-Kengen (ots)

Am Mittwochabend (3. August 2022) ereignete sich auf der Bundesstraße 510 ein Verkehrsunfall, bei dem ein 76-jähriger Autofahrer schwere Verletzungen erlitt. Der Mann aus Kerken war gegen 17:40 Uhr in seiner Mercedes C-Klasse auf der Uedemer Straße in Richtung B9 unterwegs, als er aus unklarer Ursache mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum am Straßenrand kollidierte. Der Mercedes wurde zurück auf die Straße geschleudert und kam quer zum Stehen. Eine hinter dem Mercedes fahrende 61-Jährige aus Venlo versuchte noch, mit ihrem Smart Forfour dem verunfallten Mercedes auszuweichen, fuhr jedoch auf. Bei dem Unfall verletzte sich der 76-Jährige schwer, ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Die 61-Jährige erlitt einen Schock und leichte Verletzungen. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (cs)

