POL-KLE: Nachtrag zur Meldung vom 3.8.2022, 16:01 Uhr: "Weeze - Erst Schlüssel, dann VW Golf gestohlen" - Golf aufgefunden, unbekanntes Lastenrad ebenfalls

Weeze (ots)

Der entwendete VW Golf wurde noch am Mittwochabend (3. August 2022) gegen 21:10 Uhr an der Straße Laar von einem Zeugen entdeckt. Der Wagen stand dort in der Nähe des Willy-Brandt-Rings an der Kendel.

Zudem wurde in der Nähe des Tatorts an der Straße Am kleinen Graf ein schwarzes Lastenrad aufgefunden. Ein Zusammenhang mit dem Diebstahl des VW Golf ist nicht auszuschließen. Besonders auffällig an dem Gefährt sind ein an der Ladefläche befestigtes Windspiel, eine Fahne des Fußballclubs Borussia Mönchengladbach sowie ein Sonnenschirm. Auch ein grauer Regenschirm befindet sich an dem E-Lastenrad. Zudem wurden die Front und die Seiten der Transportbox mit grüner Farbe besprüht.

Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zum Besitzer/zur Besitzerin des Lastenrads machen? Wer kann Hinweise geben, wie es zur genannten Örtlichkeit gekommen ist? Wer kann Angaben machen, wie der VW Golf zur Straße Laar gelangt ist oder hat den Wagen samt Insassen auf der Fahrt gesehen? Zeugen melden sich bitte bei der Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

