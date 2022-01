Polizei Dortmund

POL-DO: Rollerfahrer verzichten auf wichtiges Zubehör - Verfolgungsfahrt in Lünen

Dortmund (ots)

Zu einer Verfolgungsfahrt kam es am Dienstagnachmittag (4. Januar) zwischen einem Roller und einem Streifenwagen in Lünen. Der Fahrer stellte sich im Laufe des Tages selbst bei der Polizei. Gegen 14.26 Uhr beabsichtigten die Polizisten auf der Bebelstraße in Lünen ein Kleinkraftrad zu kontrollieren. Hintergrund der Kontrolle war, dass sich auf dem Roller zwei Männer ohne Helme befanden. Nachdem die Beamten ihren Streifenwagen wendeten und den beiden Männern Anhaltesignale gaben, beschleunigte der Fahrer, um sich offensichtlich der Kontrolle zu entziehen. Auch Lautsprecherdurchsagen ignorierten die Männer.

Eine rote Ampel an der Jägerstraße beeindruckte den Rollerfahrer ebenfalls nicht, um seine Fahrt zu beenden. Nur durch das eingeschaltete Blaulicht und Signalhorn der Polizei konnten weitere Gefahren verhindert werden. Letztendlich gelang es den beiden Beamten, das Zweirad auf der Hafenstraße zu überholen und den Weg zu versperren. Die Männer flüchteten zu Fuß. Der Beifahrer, ein 20-Jähriger aus Lünen, konnte kurz drauf eingeholt und gestoppt werden. Bei ihm wurden Betäubungsmittel aufgefunden. Der Fahrer war immer noch flüchtig.

Noch während sich der 20-jährige Lüner auf der Polizeiwache befand, erschien dort sein flüchtiger Kumpel und stellte sich freiwillig. Der 19-Jährige aus Selm gab an, keinen Führerschein zu haben. Den Selmer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der Lüner muss sich auf ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz einstellen.

