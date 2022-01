Polizei Dortmund

POL-DO: E-Scooter-Fahrer bringen Senior in Hörde zu Fall und flüchten vom Unfallort

Dortmund (ots)

Die Polizei in Dortmund sucht Zeugen, die nach einem Unfall am Dienstag (4.1.2022) in Hörde Hinweise auf zwei jugendliche E-Scooter-geben können.

Gegen 16.30 Uhr ging ein 83-jähriger Fußgänger über die Seydlitzstraße in Dortmund-Hörde. Zeitgleich fuhren zwei 16- bis 18-jährige Jugendliche mit ihren E-Scootern über die Straße. Nach ersten Erkenntnissen stieß einer von ihnen mit dem Senior zusammen. Der Mann stürzte und verletzte sich - die Scooter-Fahrer fuhren davon, ohne um sich um den Verletzten zu kümmern.

Der von einer Passantin verständigte Rettungsdienst transportierte den 83-Jährigen in ein Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise auf die jugendlichen Fahrer. Einer von ihnen war dunkel gekleidet.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Hörde unter Tel. 0231/132 1421.

