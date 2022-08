Emmerich am Rhein (ots) - Am Dienstag (02. August 2022), im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr, kam es an der Normannstraße in Emmerich zu einer Unfallflucht. Ein dort abgestellter schwarzer BMW wurde am Außenspiegel beschädigt. Zudem wurde dasselbe Fahrzeug, im Zeitraum von Dienstag (02. August 2022), 18:00 Uhr bis Mittwoch (03. August 2022), 19:00 Uhr, an der ...

mehr