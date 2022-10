Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Lütetsburg - Altöl entsorgt Upgant-Schott - Container aufgebrochen Norderney - Ladendiebstahl

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Lütetsburg - Altöl entsorgt

Zwei Kanister mit Altöl wurden durch Unbekannte in Lütetsburg entsorgt. Ein Spaziergänger fand die beiden Kanister am Montag im 2. Moorrieger Weg und informierte die Polizei. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Upgant-Schott - Container aufgebrochen

Unbekannte haben am Wochenende einen Baucontainer in Upgant-Schott aufgebrochen. Die Täter versuchten außerdem einen Bauwagen aufzubrechen und entwendeten aus einem Bagger Dieselkraftstoff. Ereignet hat sich der Vorfall von Freitag 12 Uhr bis Dienstag 7 Uhr auf einer Baustelle im Oberdreescher Weg. Hinweise nimmt die Polizei unter 04934 910590 entgegen.

Norderney - Ladendiebstahl

Eine 31-jährige Frau aus Rheinland-Pfalz ist für zwei Ladendiebstähle auf Norderney verantwortlich. Die Frau nutze an zwei Tagen in der letzten Woche die Abwesenheit des Personals um verschiedene Gegenstände aus einem Supermarkt in der Knyphausenstraße zu stehlen. In beiden Fällen war der Supermarkt zur Tatzeit nicht mehr mit Kassenpersonal besetzt.

