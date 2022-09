Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Festnahme im Fährhafen Puttgarden: Reisender war per Haftbefehl gesucht

Puttgarden (ots)

Die Bundespolizei hat am Dienstagmittag einen Mann verhaftet gegen den mehrere Haftbefehle vorlagen.

Gegen 12:45 Uhr stellten die Beamten bei der Einreise einen 36-jährigen Mann in einem international verkehrenden Reisebus fest. Bei der Kontrolle seiner Personalien stellte sich heraus, dass der afghanische Staatsangehörige per Haftbefehl gesucht wird. Gleich zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft München I sowie der Staatsanwaltschaft Traunstein lagen gegen ihn vor. Demnach wurde er zu einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 3860,- EUR bzw. einer Ersatzfreiheitsstrafe von 297 Tagen, wegen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz, verurteilt. Er wurde verhaftet und mit zur Dienststelle genommen. Dort wurde ihm die Möglichkeit eröffnet die Geldstrafe zu begleichen. Da er den Betrag nicht bezahlen wollte oder konnte, wurde er durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

