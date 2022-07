Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Abgestürzter Kletterer

Erfweiler, Rappenfels (ots)

Am heutigen Tage gegen 12:50 Uhr kam es am Rappenfels bei Erfweiler zu einem Kletterunfall. Ein 47-Jähriger fiel beim ungesicherten Aufstieg ca. 7 Meter in die Tiefe und verletzte sich am Sprunggelenk. Ein Fremd-verschulden konnte ausgeschlossen werden. Durch die Kräfte der Feuerwehr wurde er anschließend zum Rettungswagen und für weitergehende Untersuchungen ins Krankenhaus Pirmasens gebracht. Die Feuerwehren Dahn und Erfweiler sowie ein Rettungswagen mit hinzugezogenem Notarzt waren im Einsatz. I pidn

