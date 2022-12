Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht am Bahnhof

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Im Zeitraum von Mittwochmorgen bis Mittwochabend wurde am Bahnhof in Winnweiler ein in Queraufstellung geparktes blaues Audi Cabriolet mit HOM-Kennzeichen höchstwahrscheinlich von einem ein- oder ausparkenden Fahrzeug an der Heckstoßstange beschädigt. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der verursachte Fremdschaden wird auf rund fünfhundert Euro geschätzt. Nach dem festgestellten Schadensbild müsste es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein grünes Fahrzeug gehandelt haben.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |pirok

