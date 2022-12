Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Tageswohnungseinbruch in Wohnhaus

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am späten Mittwochnachmittag wurde in der Straße "Zum Sattel" während der Abwesenheit der Bewohner in ein Wohnhaus eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt, durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Schmuckgegenstände. Die Einbrecher wurden möglicherweise bei der Tatausführung gestört, als Bewohner gegen 18:10 Uhr zurückkehrten und verließen das Anwesen über die Rückseite. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

