POL-PDKH: Tod nach Sturz in der Kinscherfstraße - Zeugen gesucht

Bad Kreuznach (ots)

Zu einem Sturz mit tragischen Folgen, kam es am vergangenen Donnerstag (15.12.2022) in der Bad Kreuznacher Innenstadt. Gegen 10:15 Uhr war eine 82-jährige Frau in der Kinscherfstraße gestürzt und hatte sich hierbei Kopfverletzungen zugezogen. Vom alarmierten Rettungsdienst wurde die Frau vor Ort behandelt und zunächst in ein Krankenhaus nach Bad Kreuznach eingeliefert. Von dort aus musste die Frau in eine Mainzer Klinik verlegt werden, wo sie am vergangenen Sonntag ihren Verletzungen erlag. Die Mainzer Kriminalpolizei führt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz die Ermittlungen zu den Umständen des Sturzes. Zweck des sogenannten Todesermittlungsverfahrens ist es herauszufinden, ob Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden vorliegen oder ausgeschlossen werden können. Da die 82-Jährige in einem Mainzer Krankenhaus verstorben ist, werden die Ermittlungen aus der Landeshauptstadt geführt.

Polizei und Staatsanwaltschaft suchen nun nach Zeugen des Sturzgeschehens. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kdmainz@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

