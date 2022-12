Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Betrunkene Mutter fährt in den Graben

Sommerloch, K50 (ots)

Am 21.12.2022 kam es gegen 14:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Hierbei befuhr eine 35-jährige PKW-Fahrerin die K50 aus Richtung Wallhausen in Richtung Sommerloch. In einer Rechtskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß in den Straßengraben und kam ca. 50 Meter weiter zum Stehen. Im Fahrzeugfond im Kindersitz befand sich deren 3-jährige Tochter, welche ein Hämatom an der Stirn erlitt. Die Fahrerin erlitt Schmerzen im Schulterbereich. Der PKW wurde komplett beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Im Rahmen der Unfallaufnahme fiel auf, dass die Fahrerin alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,30 Promille. Mutter und Kind wurden im Anschluss ins Krankenhaus verbracht, wo der Beschuldigten eine Blutprobe entnommen wurde. Der Vater kümmerte sich im Anschluss um die Tochter. Der Führerschein der Fahrzeugführerin wurde sichergestellt. Sie muss mit dem Verlust ihrer Fahrerlaubnis rechnen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell