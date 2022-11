Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruchsversuch in Juweliergeschäft

Rheine (ots)

Am Freitag (25.11.) gegen 02.50 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein Juweliergeschäft in der Rheiner Innenstadt einzubrechen. Die Unbekannten versuchten am Borneplatz 3 die Scheiben des Ladenlokals mit einem Gullydeckel einzuwerfen. Die Scheibe hielt stand - die Täter gelangten nicht ins Innere des Geschäfts. Woher der Gullydeckel stammt, konnte bisher nicht ermittelt werden. Die Polizei in Rheine hat die Ermittlungen zu diesem Einbruchsversuch aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können. Hinweise bitte an 05971/9384215.

