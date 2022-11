POL-BI: Einbruchsradar - Wohnungseinbruchskriminalität in der 44. Kalenderwoche

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Ummeln - Einbrecher verschafften sich am Donnerstag, 03.11.2022, Zugang zu einer Wohnung in der Föhrenstraße, Höhe Zedernstraße, und entkamen mit ihrer Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Im Zeitraum von 14:15 Uhr und 20:15 Uhr gelangten die Einbrecher gewaltsam über die Balkontür in die Wohnung. Sie durchsuchten die Räume nach Diebesgut und entwendeten Schmuck und Parfüm. Anschließend entkamen die Täter in eine unbekannte Richtung. ...

